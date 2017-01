"Suits 4": su Premium Joi la nuova stagione in anteprima assoluta

18:28 - Dall’8 Aprile arriva su Premium Joi la quarta stagione di Suits, il legal drama creato da Aaron Korsh. Negli ultimi anni la vita all’interno del prestigioso studio legale Pearson-Specter è diventata popolarissima come i protagonisti delle battaglie legali e sentimentali che lo animano.

Su tutti spicca la coppia di colleghi-amici sodali composta dal cinico e ambizioso Harvey Specter (Gabriel Macht) e il suo braccio destro, il brillante e talentuoso Mike Ross (Patrick J. Adams). L’incontro fortuito tra i due avviene nell’episodio pilota quando Mike, per sfuggire ad alcuni agenti sotto copertura, si finge uno dei candidati per il posto da associato di Harvey. Durante il colloquio Mike dimostra la sua conoscenza enciclopedica del diritto (conseguenza della sua memoria eidetica), lo spiccato talento per la querelle verbale e il desiderio di essere un avvocato (infranto a causa di un’espulsione al college). Harvey rimane impressionato dal ragazzo e decide di assumerlo sebbene non sia laureato in legge. È proprio su questo espediente iniziale che convergono le vicende dello studio legale. Mike falsifica la laurea e il rischio di venire scoperto potrebbe compromettere non solo Harvey e l’intero studio, ma anche le sue relazioni amorose e amicali.



Se nelle prime due stagioni i due se l’erano cavata bene con la terza tutto si complica. Lo studio è coinvolto nel complesso caso di Ava Hessington, magnate del petrolio accusata di corruzione e omicidio. Si tratta di una lunga battaglia legale in cui il giovane associato deve convivere con i sensi di colpa per la sua menzogna che lo accompagna da quando ha messo piede nello studio. Non tutto però gli va male. La sua love story con Rachel diventa realtà ed è proprio grazie alla donna che Mike capisce di non poter più mentire. La goccia che fa traboccare il vaso cade nell’ultima puntata: il procuratore Eric Woodall lo arresta e interroga riguardo ad alcune irregolarità dello studio nel caso Hessington. Dopo un pressante interrogatorio Mike, grazie ad Harvey e Louis, si salva, capisce che non può più vivere in quel modo e accetta un’offerta di lavoro come investitore bancario.



"Suits 4" arriva su Premium Joi La nuova stagione in anteprima esclusiva

In questa quarta stagione, composta di 16 episodi, vedremo invertirsi i ruoli dei due protagonisti: Mike come consulente finanziario diventerà cliente di Harvey, con i pro e i contro del caso. Harvey darà filo da torcere al suo pupillo e i due finiranno per scontrarsi. Nel frattempo il procuratore Woodall continua le sue indagini per incastrare gli avvocati della Pearson-Specter. Nuovi personaggi si affacciano all’orizzonte tra cui un nuovo amore per l’inflessibile Jessica (Gina Torres). Il tutto tenendo bene i piedi per terra perché si sa, tra gli avvocati più vincenti di New York non esistono sogni, ma solo obiettivi.



L’appuntamento con la Prima Tv assoluta di Suits 4 è tutti i mercoledì alle 21.15 su Premium Joi. Durante le puntate al profilo @PremiumJoi sarà attivo un live tweeting con l’hashtag #SUITSIT.