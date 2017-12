"Suburra", l'attore Adamo Dionisi arrestato per aver picchiato una donna

Guai con le forze dell'ordine non solo sul set per Adamo Dionisi , che nella serie tv " Suburra " interpreta Manfredi, boss del clan Anacleti. L'attore 52enne è stato infatti arrestato per aver aggredito una donna . Dionisi si trovava all'Hotel Salus Terme di Viterbo quando ha cominciato a dare in escandescenze, devastando suppellettili e picchiando anche la donna che era con lui. L'uomo è stato bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine.

L'attore è poi comparso davanti al giudice Gaetano Mautone, che dopo un interrogatorio ha convalidato l'arresto rimettendo l'uomo in libertà e disponendo il divieto di avvicinamento alla donna. Il prossimo 19 gennaio comincerà il processo a Dionisi sempre a Viterbo.



L'attore, che in passato è stato un ex capo tifoso del gruppo ultras laziale Irriducibili, aveva cominciato a studiare recitazione quando si trovava nel carcere di Rebibbia, in seguito ad un altro arresto per droga.