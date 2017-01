"Striscia la Notizia", Valerio Staffelli minacciato di morte

Valerio Staffelli è stato minacciato di morte durante un servizio realizzato per "Striscia la Notizia", andato in onda ieri. L'inviato del tg satirico ha smascherato alcuni truffatori che si spacciavano per volontari di associazioni caritatevoli e chiedevano offerte per i poveri a Milano. I finti volontari però tenevano per sé i soldi raccolti. "Vai via che ti do una coltellata, vai via che ti sparo", ha detto a Staffelli uno dei truffatori.