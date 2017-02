"Striscia la notizia", torna la coppia Ficarra e Picone

Sulla scia del successo del loro film, "L'ora legale", primo al box office dalla sua uscita due settimane fa, Ficarra e Picone tornano a "Striscia la notizia". Appuntamento lunedì 6 febbraio su Canale 5 alle 20.40. È la tredicesima stagione consecutiva in cui i due comici siciliani siedono dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, che ha detto: "E' un piacere lavorare con loro, sono sempre sul 'pezzo', non mollano mai".

Il duo ha debuttato nel tg satirico nella stagione 2004-2005 e ha condotto, ad oggi, ben 798 serate. "C'è un patto di sangue per sempre, io mi sono anche ferito", ha spiegato Antonio Ricci, l'inventore del programma: "E' un piacere lavorare con loro, sono sempre sul 'pezzo', non mollano mai".

Dal canto loro Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che resteranno a "Striscia" fino a sabato 10 giugno, ultima puntata della 29/ma edizione della trasmissione, rispondono così: "Non guarderemo in faccia a nessuno".