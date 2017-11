"Striscia la Notizia" torna il 25 settembre con Michelle Hunziker

Sul suo profilo Facebook, Michelle ha raccontato quanto accaduto: "Questa estate sono stata quasi totalmente esente da 'bufale' che mi riguardano! Pensavo di essere salva finché qualcuno ha pensato bene di lanciare la madre di tutte le Bufale dicendo che non condurrò Striscia...! Anche questa volta per il 13esimo anno consecutivo tornerò! Non è una minaccia ma una promessa!!! Per me Striscia è molto più di un semplice 'lavoro' è Famiglia, è Casa, è Amicizia ed è il mio contatto con voi! Vi voglio bene!".



A partire da settembre i telespettatori ritroveranno quindi il suo sorriso contagioso, mentre dopo quattro anni non ci saranno più le storiche Veline Ludovica Frasca e Irene Cioni. Al loro posto una nuova coppia di bellezze, che al momento non è però stata svelata.