"Striscia La Notizia", torna Ezio Greggio: "Da 28 anni è lo show perfetto per me"

Sul bancone di "Striscia la Notizia" Ezio Greggio siede dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre del 1988. Da allora il comico è una certezza del tg satirico di Antonio Ricci e ora - come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni - è pronto a tornare su Canale 5 dal 26 ottobre al fianco di Michelle Hunziker: "Da 28 anni è lo show perfetto per me".