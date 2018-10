“Striscia la notizia”, tapiro d’oro a Fabrizio Corona: "La donazione è una fake news"

Fabrizio Corona è stato al centro di un altro scandalo, dopo che una associazione benefica ha rifiutato una sua donazione. Proprio per questo, "Striscia la notizia" gli ha consegnato il tapiro d’oro e parlando con Valerio Staffelli l'ex re dei paparazzi ha ribattuto: “E’ una fake news”.



Corona ha anche commentato la sua vita privata con una rivelazione: “Mi è ripresa la malattia di aver voglia di fare l’amore tutti i giorni con delle donne diverse: mi sto curando”. Infine, l'ex re dei paparazzi ha voluto anche precisare enigmaticamente: “Sono incazzatissimo con una persona che ha vissuto con me per 15 anni. Mi ha fatto la cosa più orribile che mi potesse fare. Non dico il nome ma lo vedrete sui giornali".