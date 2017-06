Barbara d’Urso, fresca dei festeggiamenti per i suoi 60 anni in diretta a Domenica Live, riceve da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, il famoso Tapiro d’Oro. Il motivo della consegna? Secondo l'inviato del tg satirico i filmati andati in onda a Domenica Live sulla vita e sulla carriera della conduttrice non sarebbero stati una sorpresa da parte della redazione, ma potrebbero essere stati preparati dalla stessa d’Urso. La consegna della famosa statuetta è arrivata proprio durante la festa che Carmelita ha organizzato. "Hai visto quanto ho pianto? Ero distrutta!", sostiene la presentatrice. E Staffelli controbatte: "Quanto ci ha messo a montarli?" Ma la neo sessantenne, ferma sulla sua posizione, commenta: "Ma chi? Io? Non sapevo niente, giuro. Purtroppo non sapevo niente".