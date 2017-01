11 novembre 2014 "Striscia la Notizia", svelati tutti i segreti del Tg satirico di Antonio Ricci Michelle Hunziker toglie le scarpe col tacco per le comode pantofole mentre Ezio Greggio gioca col cane Gas Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:40 - Forse non tutti sanno che Michelle Hunziker prima di "Striscia la Notizia" mangia frutta secca e miele, oppure che sotto il bancone si leva le scarpe con tacchi vertiginosi per un paio di pantofole. Tv Sorrisi e Canzoni è andato nel backstage del Tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5 da quasi trent'anni.

Durante i servizi che vanno in onda Ezio Greggio ama giocare con il cane Gas mentre Michelle si alza per chiacchierare qualche secondo con il marito Tomaso Trussardi. In tutto questo vigila da sempre il padre e regista del Tg Antonio Ricci, che in qualsiasi momento si mette in collegamento telefonico con i conduttori anche se, come ammette lui stesso: "Tempo fa mi capitava di rintanarmi sotto il bancone dei conduttori per suggerire le notizie".