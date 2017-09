"Striscia la notizia", su Facebook commenti razzisti sulla nuova velina

Veline nuove polemiche nuove, in salsa razzista. A qualche utente (una minoranza) di Facebook non è piaciuta la scelta di "Striscia la Notizia" di puntare sul Mikaela Neaze Silva. La sua colpa? Non essere italiana e, soprattutto, non essere bianca. La 23enne è nata a Mosca ed è figlia di una coppia di medici: il padre è dell'Angola mentre la madre è afghana. C'è chi se la prende con il politically correct, chi la butta sull'orgoglio nazionale.