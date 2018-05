"Striscia la notizia", Shaila e Mikaela confermate: saranno le Veline anche nella prossima edizione

Per la gioia dei fan, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva saranno le Veline anche nella prossima stagione di "Striscia la notizia". Lo rivela Sorrisi.com, il sito del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". Le due ragazze sono state ospiti della redazione per una intervista esclusiva in cui hanno annunciato in anteprima di essere state confermate nel loro ruolo per l'edizione 2018-19 del tg satirico di Antonio Ricci.