"Striscia la Notizia", ritorno con successo per la coppia Greggio-Iacchetti

11:16 - Grande successo per il ritorno a "Striscia la notizia" della coppia storica di conduttori composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dalla puntata di mercoledì infatti, il popolare "Enzino" ha dato il cambio a Michelle Hunziker. I due hanno iniziato a condurre insieme il tg satirico di Antonio Ricci il 26 settembre 1994, sedendosi dietro il bancone per ventuno edizioni consecutive.

A seguire il ritorno dei due conduttori sono stati oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori, per il 22,07% di share. Segno che il passare degli anni non ha intaccato l'amore per quella che viene considerata per la coppia di conduttori per eccellenza del tg.



"Ma quali vent'anni? Per me è come il primo giorno in cui abbiamo lavorato insieme: stesso divertimento e stesso entusiasmo di allora". Ha detto Ezio Greggio, commentando il ritorno dell'amico e collega Iacchetti. "Eh, però in due decenni sono cambiate tante cose in Italia - ha poi continuato ironico -: pensate che nel '94 c'era un Presidente del Consiglio che prometteva la ripresa dell'economia, posti di lavoro, parlava con gli slogan. Come? Anche adesso? Va be' ma nel '94 la Juve vinceva il campionato e l'Inter per esempio era in crisi... Come? Anche adesso?". Greggio e Iacchetti: da 20 anni insieme per parlarvi dell'Italia che... non cambia.