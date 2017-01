"Striscia la Notizia" riparte da Michelle Hunziker e Maria De Filippi

E' stato presentata la nuova stagione di " Striscia la Notizia ", che partirà il 21 settembre su Canale 5 . Uno studio nuovo di zecca come le coppie di conduttori: Maria De Filippi affiancherà Michelle Hunziker per le prime due puntate mentre poi arriveranno Mara Venier e Gerry Scotti . "Ricci mi ha chiamata e non potevo dire di no - ha detto la De Filippi -, del resto come per la Rai c'è Sanremo, per Canale 5 c'è 'Striscia la Notizia'".

Un partenza con il botto quindi. Perché avere la De Filippi dietro il bancone di Striscia non è un evento da tutti i giorni. La conduttrice non era in studio ma in collegamento video da Roma anche a causa di un infortunio. Con tanto di prova, visto che ha tolto una calza e piazzato un piede nudo e incerottato davanti alla telecamera. "Basta che non mi chiedete di scendere le scale come le veline - aggiunge - ho un problema all'alluce". Condurrà le prime due sere insieme a Michelle Hunziker, accanto alla quale nel resto della settimana ci saranno per due giorni Gerry Scotti e per altri due Mara Venier.



Tra le novità della 28.ma edizione, la prima registrata a Cologno Monzese e non nella sede storica di Milano 2, cinque nuovi inviati. Confermati quelli storici tra cui Dario Ballantini che questa volta si calerà anche nei personaggi del sindaco di Roma Ignazio Marino e della cancelliera tedesca Angela Merkel. Confermate per il terzo anno anche le veline, Irene Cioni e Ludovica Frasca.



Il programma, il cui sottotitolo quest'anno è "La voce dell'invadenza", mantiene il format collaudato di sempre che non teme concorrenza in quella fascia oraria. "Mi spiace per Insinna ma con 'Affari tuoi' non c'è partita - ha detto Antonio Ricci -, quello non è un programma da servizio pubblico, mentre lo è Striscia, consiglierei a Campo dell'Orto un cambiamento del pubblico di riferimento, puntando su programmi per spettatori più giovani".



C'è anche spazio per un commento sulla vicenda Fabio e Mingo, allontanati dal programma nella scorsa edizione dopo alcuni servizi ritenuti irregolari. "Una vicenda dolorosa - ammette Ricci - Soprattutto inspiegabile e questo ci ha tormentato ancora di più, è stato come se una persona che conosciamo bene, uno di famiglia improvvisamente ha un comportamento irrazionale, imprevisto, illogico".