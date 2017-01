"Striscia la Notizia", Michelle Hunziker torna dietro al bancone

Michelle Hunziker torna dietro al bancone di " Striscia la Notizia ". A partire da lunedì 25 gennaio, per due settimane, la showgirl svizzera, che proprio oggi compie 39 anni , affiancherà Ezio Greggio alla conduzione del tg satirico di Canale 5, prendendo il posto di Enzo Iacchetti , impegnato in teatro. Dall' 8 febbraio, poi, nuovo avvicendamento, con il ritorno al timone di Ficarra e Picone .

Michelle Hunziker torna a "Striscia" a due mesi di distanza dall'ultima apparizione, lo scorso 28 novembre, sempre accanto a Ezio Greggio. La showgirl svizzera aveva già fatto da padrona di casa del tg satirico all'inizio della stagione, conducendo in coppia con Maria De Filippi, Mara Venier, Gerry Scotti e infine Christian De Sica. Ora il ritorno al posto di Enzo Iacchetti, che dal 13 febbraio sarà impegnato accanto a Giobbe Covatta nella commedia "Matti da slegare".



Greggio e Hunziker si congederanno da "Striscia", per questa stagione, sabato 6 febbraio, lasciando spazio a Ficarra e Picone. Il duo palermitano sarà alla guida del tg di Antonio Ricci fino al termine della stagione televisiva, con ultimo appuntamento fissato per sabato 4 giugno.