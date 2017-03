"Striscia la Notizia", Luca Abete aggredito con calci e pugni

Luca Abete è stato aggredito da un gruppo di commercianti abusivi, per lo più extracomunitari, del grande mercato di merce rubata e contraffatta di Caserta. L’inviato di Striscia la Notizia aveva fatto un primo reportage il 15 dicembre ma dopo un intervento delle forze dell’ordine nulla è cambiato, come dimostra il grave episodio di violenza. Ecco il video con il momento clou dell'aggressione. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Canale 5.