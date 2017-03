L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, si occupa di un mercatino delle pulci a Recale, in provincia di Caserta. Dopo varie segnalazioni e dopo la conferma che le merci in vendita sono per lo più rubate, si reca tra le bancarelle per verificare la situazione, ma purtroppo viene "invitato" ad allontanarsi. Ecco cos'è successo.