L'inviato di Striscia la Notizia raggiunge Gabriel Garko a Zagarolo, in provincia di Roma, per consegnargli il Tapiro d'oro. Il motivo? La sua ex Eva Grimaldi, durante l’Isola dei Famosi, ha detto che la sua attuale compagna Imma Battaglia sarebbe più “maschio” di Garko. Ma l'attore torinese non deve aver preso bene la notizia, visto che ha tentato in tutti i modi di depistare l'inviato fino a passargli sopra un piede con la ruota dell’auto.