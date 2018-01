"Striscia la notizia", Gerry Scotti torna alla conduzione

La prima apparizione di Scotti dietro al bancone di Striscia la "Notizia risale" al 1997, al fianco di Franco Oppini, mentre nell'edizione 1998/99 è in coppia con Gene Gnocchi. Dopo una puntata in compagnia di Mike Bongiorno nel 2005, nel 2007 si è trovato al fianco di Ezio Greggio per tre settimane, per poi ritornarci nella stagione 2013/14, quando ha condiviso il bancone con Virginia Raffaele per tre giorni, in sostituzione della neomamma Michelle Hunziker.