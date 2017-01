20 febbraio 2015 "Striscia La Notizia", Ficarra e Picone tornano dietro al bancone Cambio alla conduzione del tg satirico da lunedì 23 febbraio. Ricci conferma le veline per la prossima stagione e punta a festeggiare i 30 anni del programma Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Da lunedì 23 “Striscia La Notizia” sarà condotto per l'undicesima volta da Ficarra e Picone. Lo ha annunciato Antonio Ricci, ideatore del tg satirico di Canale 5, che ha anche confermato le veline, Irene Cioni e Ludovica Frasca, per un'altra stagione. Ricci cerca nuovi inviati per la prossima edizione, punta a raggiungere 30 anni di vita del programma, creato nel 1988, e assicura: “Il format non cambierà”.

“Il programma funziona così al punto che io ogni anno mi devo limitare a introdurre delle piccole variazioni, ad esempio modifico il dosaggio della comicità, inserisco nuovi inviati ”, dice Antonio Ricci, che - alla presentazione della seconda parte di stagione, che si concluderà a giugno - promette di mantenere invariato l'impianto del programma. Striscia La Notizia continua a mietere record di ascolti, con le sue rubriche divertenti e le inchieste su sprechi, truffe e irregolarità: "Questo è ciò che la gente vuole da noi – dice il celebre autore televisivo, che non nasconde di sognare Fiorello dietro al bancone del suo tg: "Mai fatto mistero che il personaggio che ho inseguito e inseguo ancora è Fiorello - ha ammesso Ricci - Per lui c'è sempre il portone spalancato".