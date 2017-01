"Striscia la notizia", Ezio e Enzino di nuovo insieme

Da lunedì 30 novembre (Canale 5, ore 20:40) torna "Striscia la notizia" nella sua versione più amata, ovvero quella condotta in tandem da Enzo Iacchetti al fianco di Ezio Greggio. Dietro al bancone del celebre tg satirico di Antonio Ricci, per la ventiduesima edizione consecutiva riecco quindi la storica e inossidabile coppia Ezio-Enzino, insieme dal 26 settembre 1994. I due siederanno nuovamente insieme per divulgare notizie esilaranti e video da non perdere.