"Striscia la Notizia" e le violenze subite da uno stalliere di un maneggio

A Caluso, in provincia di Torino, alcuni allevatori di un maneggio preparavano i loro cavalli da competizione senza tenere conto del loro benessere: anzi, arrivavano a ferirli e addirittura a torturarli con speroni elettrificati e stimolatori illegali di ogni tipo. Edoardo Stoppa, inviato di Striscia La Notizia, aveva documentato questa condizione esattamente un mese fa, ma a quanto pare la situazione è poi degenerata. Gli allevatori che commettevano violenza sugli animali, infatti, hanno pensato bene di addossare la colpa allo stalliere che lavorava per loro: lo hanno fatto entrare con l'inganno in una stalla e lo hanno aggredito, colpendolo ripetutamente con un bastone in ferro, tentando addirittura di tagliargli un dito. Tutto questo è stato fatto affinché l’uomo firmasse in maniere del tutto non consenziente un foglio in cui, lo stesso, avrebbe ammesso le sue colpe nei confronti degli animali. Per fortuna la legge sta facendo il suo corso: i due titolari del maneggio sono stati arrestati per violenza privata, sequestro di perona e lesioni gravi ai danni dello stalliere.