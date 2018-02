"Striscia la notizia", consegnato il Tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi

Tapiro d'oro per Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata intercettata da Valerio Staffelli che l'ha "premiata" per il modo in cui ha condotto l'intervista in studio con Eva Henger, dopo che questa aveva accusato Francesco Monte di aver fatto uso di stupefacenti. "Non ho aggredito Eva - si è difesa la Marcuzzi -, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo".