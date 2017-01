"Striscia la Notizia", Christian De Sica è il nuovo conduttore

Grandi novità in vista per la prossima edizione di "Striscia la Notizia", che vedrà dietro il bancone Christian De Sica. L'attore condurrà in tandem con la veterana Michelle Hunziker e con una coppia così le sorprese non mancheranno di certo. Su "Tv Sorrisi e Canzoni" Carlo Conti ha confermato che l'attore non sarà più nella giuria di "Tale e Quale Show", perché impegnato sul set del cine-panettone e poi al timone del tg satirico.