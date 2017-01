"Striscia la Notizia", Belen lascia il posto a Piero Chiambretti che affianca Michelle Hunziker

Cambio della guardia a " Striscia la Notizia ". Da lunedì 3 ottobre alle 20.40 su Canale 5 Belen Rodriguez lascia il posto a Piero Chiambretti che affiancherà Michelle Hunziker per due giorni. Si è conclusa con ottimi ascolti la prima settimana della 29esima edizione del tg satirico di Antonio Ricci . Le due showgirl commentano così la loro prima avventura insieme dietro al bancone: "In barba a chi ci voleva nemiche noi brindiamo".

"L'umorismo è un sostantivo maschile - commenta Michelle - Belén e io lo abbiamo plasmato e trasformato in due sostantivi femminili: simpatia e comicità! Sono sempre alla ricerca di donne che facciano squadra e che abbiano innata l’attitudine a non prendersi troppo sul serio: Belén è tutto questo! Quindi, in barba a chi ci vuole nemiche, brindo a una nuova socia! Grande!".

E la Rodriguez le fa eco: "Condurre Striscia è stata un'esperienza indimenticabile, era il mio sogno da sempre ed essendo stato un successo mi rende ancora più felice! Sono tanti anni ormai che faccio parte di questo mondo di lustrini e paillettes e posso affermare con grande certezza che è difficile trovare persone che capiscano la parola "complicità" e che pensino non solo alla propria immagine e a continuare a fare il proprio lavoro in modo impeccabile, ma che si soffermino a pensare anche al bene del proprio collega. Questo si chiama altruismo e questo è quello che Michelle ha fatto dopo 2 ore che chiacchieravamo nei camerini di Striscia. Voglio ringraziarla pubblicamente perché è stata una delle più belle scoperte. Porto via con me il sogno di lavorare presto ancora con lei. Infine ringrazio Antonio e tutta la redazione di Striscia, mi hanno fatta sentire subito a casa!".