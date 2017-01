"Striscia la Notizia" al via con la coppia Michelle-Belen

Dal 26 settembre al via la 29esima edizione di Striscia la Notizia , in onda alle 20.40 su Canale 5, con una grande sorpresa. L’esordio è infatti affidato all'inedita coppia Michelle Hunziker - Belén Rodriguez . Durante la seconda settimana ci saranno nuovi conduttori che affiancheranno la conduttrice svizzera: Piero Chiambretti (3 e 4 ottobre) e Luca e Paolo (6, 7 e 8 ottobre); mentre un ospite a sorpresa è previsto per il 5 ottobre.

Dal 10 ottobre al 26 novembre ritornerà invece Ezio Greggio , mentre dal 28 novembre al 4 febbraio si riformerà dietro al bancone la storica coppia Greggio-Iacchetti . Anche quest’anno l’ultima parte della stagione sarà affidata a Ficarra e Picone . Confermati tutti gli inviati storici della trasmissione: Dario Ballantini nei panni di nuovi esilaranti personaggi, Davide Rampello con la sua rubrica "Paesi, paesaggi...", Jimmy Ghione in difesa dei consumatori e Valerio Staffelli , in veste di tapiroforo ufficiale. E ancora Giampaolo Fabrizio con le sue incursioni tra i parlamentari nei panni di Bruno Vespa, Cristiano Militello e con "Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone”, il dandy Moreno Morello sempre a caccia di truffe e raggiri; Cristian Cocco e Stefania Petyx , con l'inseparabile bassotto e lo 'sturaingiustizie' Capitan Ventosa .

Tornano anche l’inviato fratello degli animali Edoardo Stoppa, Brumotti a caccia di sprechi e incompiute in sella alla sua bici, Antonio Casanova, l’illusionista che sorprende il pubblico con le sue magie, Max Laudadio, sempre pronto a smascherare raggiri, Charlie Gnocchi nei panni di Mister Neuro, Luca Abete, inviato in Campania, il Beppe Grillo di Sergio Friscia, la rubrica di Cristina Gabetti, Luca Galtieri e infine la simpatica Valeria Graci con una nuova imitazione: la mamma di Virginia Raggi.



Confermati anche i cinque inviati entrati a far parte della squadra di Striscia la passata stagione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone) e Riccardo Trombetta. Confermate per il quarto anno consecutivo le Veline Irene Cioni e Ludovica Frasca.