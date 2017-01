"Streghe", Rose McGowan contro il prequel della serie

Rose McGowan ha condiviso con i follower su Instagram il suo pensiero a proposito del prequel di "Streghe" . L'interprete di Paige Matthews non ha mezze misure e dichiara apertamente la sua posizione in merito: nel suo post ha pubblicato una foto collage con le quattro protagoniste della serie originale, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) e Paige (McGowan) e la didascalia "Insostituibili".

Rispetto a Rose McGowan, si sono dette più possibiliste le sue colleghe Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Anche se quest'ultima è stata la meno entusiasta, lasciando un semplice augurio, senza fronzoli.



L’annuncio di una serie prequel ha causato contrastanti reazioni sui social, soprattutto da parte dei fan più integralisti dello show. Sarà ambientato in una piccola cittadina del New England nel 1976 e vedrà come protagoniste un nuovo trio di streghe, Annie, Tina e Paige, nessuno delle quali con legami di sangue.