"Steve Jobs", su Canale 5 la prima visione in chiaro del biopic

"Steve Jobs" sbarca in prima serata su Canale 5. La prima visione in chiaro del biopic va infatti in onda venerdì 7 luglio. Il genio di Cupertino è protagonista della pellicola di Danny Boyle, con Michael Fassbender nei panni del controverso ideatore di Apple. Al suo fianco, la pluripremiata attrice Kate Winslet che interpreta Joanna Hoffman, stretta collaboratrice di Jobs.