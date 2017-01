"Star Wars", torna la voce di Dart Fener nella nuova serie a cartoni

Torna il "vero" Dart Fener: per la nuova serie a cartoni di "Star Wars" ci sarà il doppiatore originale James Earl Jones. L'attore presterà infatti di nuovo la sua voce all'Inquisitore nel primo episodio di "Star Wars Rebels". Un filo conduttore con la trilogia classica che piacerà tantissimo ai fan, che dopo il lancio dell'episodio pilota sono già in trepidazione.

Quattordici anni dopo la fondazione dell'Impero Galattico, un gruppo di ribelli che odia l'Impero si unisce a bordo di un'astronave cargo di nome Ghost, entrando in contatto con le prime scintille dell'Alleanza Ribelle. "Star Wars Rebels" è ambientata cinque anni prima del film Guerre stellari. Il 3 ottobre è andato in onda in mondovisione l'episodio pilota "Scintilla di ribellione", le altre "puntate" verranno trasmesse negli Stati Uniti dal 13 ottobre su Disney XD.