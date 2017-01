"Star Wars", fan in trepidazione: in arrivo una serie tv su ABC?

I fan di "Star Wars" sono andati in visibilio dopo aver appreso di una conversazione tra ABC e Lucasfilm a proposito di una possibile serie tv incentrata sulla saga. Il presidente del network, Channing Dungey, ha svelato: "Come fan, vorrei assolutamente dire di si a uno show. Abbiamo avuto questa conversazione e sicuramente ne avremo altre con la Lucasfilm. Potrebbe essere una cosa davvero fantastica se riuscissimo a estendere un franchise come questo sul nostro canale".

Inizialmente una serie tv di "Star Wars" era stata già ideata da George Lucas. Questo accadeva prima ancora che i diritti venissero ceduti alla Disney. Secondo alcuni, la serie ideata dal regista e produttore americano prevedeva numerosi episodi che si sarebbero articolati per più stagioni televisive. Probabilmente vista la portata troppo ambiziosa del progetto, la serie non ha mai visto la luce. Molte idee sono state poi riciclate per la serie animata di "Star Wars: The Clone Wars".