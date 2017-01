"Star Trek" torna in tv: a gennaio nuova serie negli Stati Uniti

"Star Trek" torna in tv. La popolare serie tornerà in onda dal prossimo gennaio sul servizio di streaming a pagamento della Cbs, in un'edizione totalmente nuova a partire dal cast non ancora rivelato. Non ci saranno personaggi storici come Spock, che fu interpretato da Leonard Nimoy, scomparso pochi mesi fa, e il capitano Kirk, interpretato da William Shatner. Le nuove puntate saranno a disposizione solo del pubblico americano.