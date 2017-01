"Stalker", su Rete 4 una serie sui casi di stalking

A partire da domenica 17 luglio in prima serata su Rete 4 va in onda "Stalker", serie in dieci puntate, ideata da Kevin Williamson, lo stesso di "Dawson's Creek", "The Vampire Diaries" e "The Following". Protagonisti il tenente Beth Davis, interpretata da Maggie Q ("Nikita") e il detective Jack Larsen, interpretato da Dylan McDermott ("American Horror Story"). I due indagano sui casi di stalking per il dipartimento di polizia di Los Angeles.