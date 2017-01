"Stalker", su Premium Crime HD la prima serie sullo stalking

Dal 28 Ottobre su Premium Crime HD arriva " Stalker" , la prima serie tv dedicata al problema dello stalking. Un thriller targato Kevin Williamson, (già creatore di Dawson's Creek, The Following, The Vampire Diaries e Scream) che vede come protagonisti Maggie Q (Nikita, Divergent) e il vincitore del Golden Globe Dylan McDermott (Hostages, American Horror Story).

La serie ruota attorno al delicato tema dello stalking, termine inglese che letteralmente significa “cacciare la preda” e nel quale rientrano tutti quegli atteggiamenti tenuti da un individuo che perseguita una persona generandole stati di paura e ansia. In alcuni causi la paura provocata dallo stalker può arrivare persino a impedire alla sua vittima di condurre una normale vita quotidiana.



Nella serie il confine tra realtà e fiction è sottile, poiché gli sceneggiatori si sono basati sui racconti di alcune vittime per realizzare i diversi casi di puntata. Ogni episodio tratta un caso speciale, in cui lo stalker sviluppa la sua crudeltà fatta di appostamenti, piccole torture quotidiane, in un crescendo continuo di ossessione e persecuzione.



A investigare e difendere le vittime di questi casi l'Unità Valutazione Minacce della Polizia di Los Angeles capitanata dal tenente Beth Davis (Maggie Q), una donna determinata, con una lunga esperienza legata ai temi dello stalking e motivata dalla una traumatica esperienza personale. Una donna disposta ad andare oltre il suo ruolo ufficiale per fermare gli stalker non ancora riconosciuti tali dalla legge. Ad affiancarla il suo team di esperti che vede l'aggiunta di un nuovo membro, il detective Jack Larsen (Dylan McDermott). Egocentrico e dal temperamento forte, Larsen non è ben visto dal resto della squadra, ma la sua abilità investigativa lo aiuterà a farsi apprezzare dai colleghi.



La mission dell'Unità è quella di valutare il livello di allerta di ciascun caso e dirigere con fermezza la caccia al colpevole di turno, cercando di intervenire prima che l'intimidazione e le minacce si trasformino in una spirale di violenza fuori controllo. Seguire questi casi senza lasciarsi sopraffare dalle proprie ossessioni non sarà facile.