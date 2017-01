"Squadra Mobile", arriva la nuova fiction di Canale 5 tra femminicidio e stalking

14 aprile 2015 "Squadra Mobile", arriva la nuova fiction

11:10 - "Squadra Mobile" arriva in prima serata su Canale 5 dal 20 aprile. Il nuovo poliziesco targato Taodue riprende alcuni elementi dello storico "Distretto di Polizia", in primis il personaggio di Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) e si rinnova. Il commissario di polizia torna infatti con un nuovo gruppo di agenti (Valeria Bilello e Daniele Liotti), ma come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni: "Uno di loro nasconde un segreto".

Al centro del nuovo poliziesco ambientato a Roma sono i casi che affollano quotidianamente le pagine di cronaca dei nostri giornali: dal femminicidio allo stalking, dalle persone scomparse all'infanzia contesa o abbandonata, con una particolare attenzione all’umanità delle vittime e all’aiuto che gli agenti che ogni giorno sanno portare a chi ha bisogno.



A capitanare la squadra di poliziotti un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, il commissario Ardenzi (Tirabassi), che, dopo aver guidato il X Tuscolano di tante serie di Distretto di Polizia, torna protagonista di questa serie. Ad affiancarlo, un gruppo di professionisti affiatati, ricchi di umanità e capacità professionali ma anche dei problemi che la vita di ogni giorno porta con sé: l'ispettore Isabella D'Amato (Bilello) in prima fila nella lotta allo stalking, Sandro Vitale (Antonio Catania), poliziotto di grande esperienza ma alle prese con un nemico pericoloso, l'alcol; Giacomo Polena (Pippo Crotti), lasciato da solo con un figlio da una moglie esasperata dalla sua avarizia.



E un amico e collega come Claudio Sabatini (Liotti), che riserverà la più amara delle sorprese ad Ardenzi. "Sabatini è un poliziotto a cui non basta la paga del Ministero, cede alle tentazioni e si ritrova nei guai", racconta Liotti a Tv Sorrisi e Canzoni.