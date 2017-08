"Squadra Mobile 2", le anticipazioni della nuova stagione su Mafia Capitale

Torna da settembre su Canale 5 la fiction "Squadra Mobile", in veste rinnovata e attenta alle vicende attuali. Il vice-questore Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) deve gestire un'inchiesta delicata, l'"Operazione Mafia Capitale", che mira a scardinare il malaffare a Roma. Per lui c'è anche un'altra sfida: catturare Claudio Sabatini (Daniele Liotti), ex-agente della Narcotici, in fuga con Vanessa (Laura Barriales).