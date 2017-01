4 febbraio 2015 "Squadra Antimafia", un video per festeggiare il record di fan su Facebook Il profilo ufficiale della fiction di Canale 5 supera il milione di sostenitori e la produzione decide di consegnare al cast tutti i messaggi postati Tweet google 0 Invia ad un amico

14:54 - Traguardo speciale per “Squadra Antimafia”. La pagina Facebook ufficiale della fiction di Canale 5 ha raggiunto un milione di fan e per festeggiare l'evento la produzione della serie ha deciso di consegnare al cast tutti i messaggi postati. Alcuni attori, tra cui le new entry Giovanni Scifoni e Daniela Marra, hanno risposto alle domande dei fan e rinnovato l'appuntamento per la settima stagione al prossimo settembre.