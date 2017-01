"Squadra Antimafia" tra intrighi, passioni e colpi di scena con il ritorno del boss

" Squadra Antimafia " torna in prima serata su Canale 5 da giovedì 8 settembre con l'ottava stagione. Con una nuova squadra Duomo, un nuovo inquietante antagonista tornato dal passato e una nuova lotta senza tregua per sconfiggere il male. Come sempre troveremo Giulio Berruti , Daniela Marra , Dino Abbrescia , Silvia D'Amico , Davide Iacopini , Fabio Troiano , Francesca Valtorta , Caterina Shulha e ancora Paolo Pierobon , Iaia Forte ed Ennio Fantastichini .

Un'esplosione coinvolgerà alcuni membri della Squadra Duomo e l'arrivo in Italia di un misterioso personaggio, il boss Reitani (Ennio Fantastichini), le cui mosse saranno imprevedibili e letali apriranno l'ottava stagione della fortunata serie. E poi, come nella tradizione di Squadra Antimafia, non mancheranno le passioni divoranti dei protagonisti: la conturbante lap dancer Patrizia (Caterina Shulha) metterà in crisi la fredda determinazione di Reitani ma porterà lo scompiglio anche all'interno della Duomo.

I nuovi membri dovranno dividersi tra un lavoro che non lascia respiro e la ricerca di qualche momento di serenità. Tornerà De Silva (Paolo Pierobon), di cui come sempre sarà impossibile prevedere le mosse e che però in questa nuova stagione sarà al centro di un colpo di scena davvero incredibile.

Ma non è tutto. Si sta concludendo un importante accordo internazionale per la cessione dei diritti di remake della serie Tv "Squadra Antimafia" per il mercato di telespettatori ispanici residenti negli Stati Uniti (oltre 50 milioni) e in Messico. Un'ulteriore conferma del grandissimo successo della serie in onda sulle Reti Mediaset dal 2009. Nel corso degli anni "Squadra Antimafia" è stata esportata in oltre 60 paesi in tutto il mondo. In Italia ha registrato una media totale di 5 milioni di telespettatori e una share del 24% sul pubblico attivo. È la serie televisiva italiana più social in assoluto: la pagina Facebook conta la cifra record di 1.200.000 fan.