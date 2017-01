"Squadra Antimafia", Marco Bocci sexy e selvaggio sul set

12:25 - Su Canale 5 ogni lunedì alle 21.10 va in onda la sesta stagione di "Squadra Antimafia", ma attori e troupe sono già all'opera per preparare i prossimi episodi della fiction. "Tv Sorrisi e Canzoni" ha raggiunto Marco Bocci e il resto del cast sul set di Catania dove le riprese, che dureranno fino al prossimo marzo, non sono sempre semplici da gestire tra sparatorie, esplosioni, sangue finto e... tante zanzare.

Una macchina che lavora a pieno regime quella di "Squadra Antimafia", con gli attori sempre pronti al ciak. Mentre Marco Bocci, nei panni del vicequestore Calcaterra, aggiusta trucco e parruco; Ana Caterina Morariu (alias vicequestore Lara Colombo) chiede consiglio al regista Kristoph Tassin su una scena. L'interprete del giudice Ferretti, Marta Zoffoli, si spruzza invece dello spray anti-zanzare e svela: "Lo faccio anche per la maglietta che, per motivi di copione, non posso cambiare da tre giorni!".

Il set è animato anche da professionisti di diverse discipline, che aiutano gli attori a rendere più credibili i personaggi che interpretano. Come gli stuntman, che insegnano come cadere nel modo corretto, e il maestro d'armi Roberto Libertini che coordina tutte le scene di azione.



Con due diverse troupe che girano contemporaneamente è difficile ricordarsi l'abbigliamento di tutti, così il capo costumista ha un grosso dossier pieno di appunti e foto su ogni personaggio. Importantissimo anche il trucco, per rende realistici lividi e ferite. E' la specialità di Franco Casagni che ammette: "Faccio tutto io, dal sangue finto alle maschere di silicone. Dalle dita mozzate ai tagli".