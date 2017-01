"Squadra Antimafia", le anticipazioni della nuova stagione

Ritorni, new entry ma anche volti noti al pubblico. In " Squadra Antimafia - Il Ritorno del Boss " rivedremo infatti Anna Cantalupo, interpretata da Daniela Marra , che questa volta si troverà a coordinare una missione particolarmente difficile. E se l'operazione dovesse andare male, potrebbe pagare il fallimento con la propria vita.

La scorsa stagione aveva lasciato senza risposta molti misteri. Nella settima stagione Claudia Mares (Simona Cavallari) aveva infatti mentito a Calcaterra (Marco Bocci), dicendo che la figlia che portava in grembo non era sua, senza però spiegare però il motivo di questa bugia. Giallo anche sulla sorte toccata al procuratore Giorgio Antonucci (Gianmarco Tognazzi), così come è rimasto sconosciuto il modo in cui De Silva è riuscito a sopravvivere all'esplosione. Tanti interrogativi che troveranno finalmente una risposta nella nuova stagione, in onda a settembre su Canale 5.