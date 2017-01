"Squadra Antimafia 6" è la fiction più social di sempre

14:12 - "Squadra Antimafia 6" ha raggiunto 1 milione di fan su Facebook diventando la fiction italiana più social di sempre. La pagina Facebook della serie prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi, è stata aperta nel 2011 e registra da sempre altissimi tassi di coinvolgimento da parte degli utenti. A settembre ha ottenuto la cifra record di 1 milione e 500 mila like con più di 150 mila tra commenti e condivisioni.

Anche l’ultima edizione del Roma Fiction Fest ha riconosciuto il primato social della fiction, assegnandole il premio come “fiction italiana più social” per il maggior indice d’interattività sociale misurato dall'indice socialscore.



Tra i fan, il 58% ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni,a riprova della straordinaria sintonia della serie con il pubblico giovane, il target più difficile da conquistare Inoltre, quest’anno Squadra Antimafia 6 è sbarcata anche su Twitter (@SquadraAM), su Instagram (@SquadraAM) e su Mediaset Connect, l’app second screen di Mediaset.



I risultati della sesta stagione, in onda tutti i lunedì su Canale 5 confermano la straordinaria popolarità della fiction: con una media di quasi il 22% per cento è la serie italiana più vista di tutte le reti in questa nuova stagione televisiva sul target commerciale.



Forte del consenso di un pubblico fedelissimo e appassionato, la Taodue sta già girando la settima serie (in onda nell'autunno 2015) che vedrà il ritorno della squadra Duomo capitanata dal vicequestore Calcaterra interpretato da Marco Bocci alle prese con nuovi e temibili avversari.