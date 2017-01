"Splendor", torna su Iris l'appuntamento dedicato ai cinefili

Dal 10 settembre al via la nuova stagione di " Splendor ", il format tv che esplora, in modo inedito, il mondo del cinema. Un focolaio dove teatro, musica, letteratura, fumetto e arte visiva finiscono per attrarsi e dialogare tra loro. Le nuove puntate andranno in onda ogni sabato alle 24 su Iris e online, la domenica, su MYmovies.it . Tra i primi ospiti ci saranno Isabella Ragonese, Sabrina Impacciatore e Greta Scarano.

Ospiti anche Michele Alhaique, Sergio Rubini, Emanuele Salce, Antonia Liskova, Raphale Gualazzi, Luca Argentero, Fabio Troiano, Stefani Fresi, Roan Jhonson e Roberto Faenza.



"Iris, la rete tematica free Mediaset gratuita interamente dedicata al Cinema, non poteva perdere l'occasione di collaborare con Splendor. Una nuova opportunità per arricchirne il palinsesto e l'offerta" sottolinea Marco Costa, Direttore Reti Tematiche Free Mediaset "La competenza del suo curatore Mario Sesti, è non solo garanzia di qualità, ma anche un ottimo strumento per continuare sulla strada della innovazione e della unicità, da sempre tratti caratteristici e imprenscindibili per la proposta cinematografica di Iris".



"Esiste un pubblico di buona scolarizzazione che passa dai film ai libri, dai videogiochi ai fumetti, dal cinema d'autore alle serie tv, dal pop all'opera, dalle grandi mostre ai festival: Splendor ha iniziato da marzo a battere questo ampio terreno usando i film come un joystick, il cinema come strumento polifonico che ti può portare in 'alto' o in 'basso', nel massimo di sperimentazione per immagini e suoni dei grandi autori come nell’immaginario dei supereroi. Per informare e leggere questa immensità di forme e culture che i media sottopongono a grande concentrazione, il cinema, che è una sorta di 'fusion' naturale di linguaggi, è il vettore più agile e plastico" il commento di Mario Sesti, conduttore del programma.