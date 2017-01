18 dicembre 2014 "Solo per amore", su Canale 5 dieci appuntamenti con il "family noir" E' stata presentata la nuova fiction in onda dal 7 gennaio, con protagonisti Antonia Liskova, Kaspar Capparoni e Valentina Cervi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:55 - E' stata presentata ufficialmente "Solo per amore", fiction in 10 puntate che debutta il 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Un "family noir" o anche un "thriller melò", come è stato definito dai suoi realizzatori. Tra i protagonisti Antonia Liskova, Kaspar Capparoni, Massimo Poggio e Valentina Cervi. Una trama ricca di azione tra rapimenti, vendette, criminali redenti, segreti di famiglia e una spruzzata di scene d'amore appassionate.

Alla regia della serie, prodotta da Endemol Italia, c'è Raffaele Mertes, già dietro la camera da presa per "Le tre rose di Eva". "'Solo per amore' parte da una famiglia felice - dice il regista - a minare la storia è il passato che riemerge. C'è un triangolo sentimentale, ma anche un personaggio femminile che ne farà di tutti i colori. Il melò è innestato nella trama d'azione".



"Quello del thriller melò è un filone che vogliamo continuare, pensiamo possa essere apprezzato dal nostro pubblico prevalentemente femminile, ma che si può allargare al maschile, con prodotti ancorati alla realtà" spiega Antonino Antonucci Ferrara direttore fiction Mediaset.



A compiere un percorso di scoperte è Elena Ferrante (Liskova), avvocato, madre e moglie felice, la cui vita e' sconvolta dal rapimento del marito, Pietro (Massimo Poggio), con cui possiede e gestisce un elegante circolo sportivo sull'Appia Antica a Roma. Un trauma doppio per la protagonista, visto che anche lei era stata rapita 20 anni prima. Ad occuparsi delle indagini e' il vicequestore Giordano Testa (Capparoni) lo stesso poliziotto che l'aveva salvata e si era innamorato di lei. Nel tentativo di ritrovare il marito, Elena si ritroverà tra i segreti del marito, e a confrontarsi con un criminale senza scrupoli (Pietro Genuardi) e con Gloria (Valentina Cervi), femme fatale in cerca di vendetta.



Tra inseguimenti e rese dei conti non mancano le scene di passione: "Avendo degli attori così belli non cedere alla tentazione di spogliarli era difficile" conclude sorridendo Massimo Del Frate direttore fiction Endemol Italia.