5 dicembre 2014 "Solo per amore", segreti e bugie con Antonia Liskova e Kaspar Capparoni A gennaio debutta la nuova fiction di Canale 5 tra colpi di scena e misteri

11:18 - Dopo il successo de "Le tre rose di Eva", arriva da gennaio su Canale 5 "Solo per amore", la nuova fiction in dieci puntate con Antonia Liskova, Massimo Poggio e Kaspar Capparoni. Un'emozionante e coinvolgente storia d'amore che vedrà dominare la passione e un mistero legato al passato che farà crollare le certezze di una famiglia perfetta sotto il peso di segreti e bugie.

A quante prove può resistere un vero amore? A quali segreti può sopravvivere? Fino a che punto un uomo e una donna possono allontanarsi, diventare estranei, nemici, per poi riunirsi e lottare insieme per salvare la loro famiglia?



Elena Ferrante (Antonia Liskova) è una donna affascinante e un brillante avvocato. Ha due splendide figlie, Arianna (Laura Adriani) e Beatrice (Melissa Monti) e un marito adorabile, Pietro Mancini (Massimo Poggio), con cui possiede e gestisce un prestigioso circolo sportivo sulla bellissima via Appia Antica, alle porte di Roma.



L’incanto si rompe quando un mattino, portando la figlia a scuola, Pietro scompare...