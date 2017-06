"Solo per amore - Destini incrociati", una nuova terribile prova per Antonia Liskova

È una mattina tranquilla a casa di Elena. Suo marito Pietro è fuori città per lavoro, suo figlio Stefano (Giuseppe Maggio) accompagna la piccola Beatrice (Melissa Monti) a scuola, ed Elena può godersi una serena colazione insieme alla figlia maggiore Arianna (Laura Adriani). Distrattamente, ascoltano un servizio al telegiornale su un terribile incidente di elicottero avvenuto in Calabria, in cui ha perso la vita una giornalista famosa. Ancora non sa che su quel volo si trovava anche Pietro. Ci penserà la polizia, di lì a breve, a informarla che tra le vittime dell’incidente c’è anche suo marito. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo di nuovo la vita di Elena e dei suoi figli.



Una domanda la perseguita: che ci faceva Pietro su quell’elicottero? Perché il marito non l’aveva informata? Cosa stava cercando?



"Raccontare come il ‘destino’ a volte intrecci le vite di due sconosciuti facendoli confrontare, scontrare e infine innamorare perdutamente è stata la sfida di 'Solo per amore - Destini incrociati'", spiegano Raffaele Mertes e Daniele Falleri. "Elena e Andrea a causa di un tragico evento si ritrovano a lottare fianco a fianco per la ricerca della verità. Contrasti familiari e un denso passato che continuamente riemerge ostacolano la forza dell’amore che contro ogni razionalità li spinge nelle braccia l’uno dell’altra. Questa è stata la parte più entusiasmante del progetto. Un’attenzione continua a evitare sentimentalismi e retorica per mirare dritti al cuore dei personaggi" continuano i due registi che hanno ambientato la storia a Roma, alternando la magnificenza architettonica della città a insoliti scorci "per non limitarsi a utilizzare la Capitale come semplice sfondo di prestigio, ma per renderla ulteriore elemento narrativo di supporto ai turbamenti dell’anima dei personaggi". Ed è per questo che sono stati impiegate delle riprese aeree realizzate con droni, affinché le immagini proiettino lo spettatore, come in un tuffo dall’alto, "nel dettaglio di palpitazioni ed intrighi".