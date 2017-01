"Solo per amore", al via le riprese della seconda stagione

Sono iniziate in questi giorni e termineranno in primavera, le riprese di "Solo per Amore 2", la seconda stagione della fiction di Canale 5 prodotta da Endemol Italia con Antonia Liskova nei panni di Elena Ferrante, brillante avvocato e madre di tre figli che questa volta dovrà scoprire la verità su una tragico incidente legato alla sua famiglia.