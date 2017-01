"Solo", la fiction con Marco Bocci fa il pieno di ascolti

Boom sul pubblico più giovane con una media del 24.7% di share tra i 15-34enni e del 20% sul target compreso tra i 15-19 anni. Ottimo risultato anche sul pubblico femminile giovane (D 25-34) dove registra il 29,2% di share.



Pietro Valsecchi, produttore della serie: "Ringrazio il pubblico che ieri sera su Canale 5 ha seguito la prima puntata di 'Solo' consentendo alla rete di vincere la serata, con un risultato eccezionale anche sui telespettatori più giovani. Il 25% del pubblico tra i 15 e 34enni ieri ha premiato una serie innovativa nei contenuti e nel linguaggio, una serie da servizio pubblico per il coraggio con cui ha saputo affrontare una delle realtà più drammatiche del nostro paese, la ‘ndrangheta".



"Un risultato straordinario che ci conferma come le nuove generazioni siano ancora disponibili a seguire la televisione generalista, se trovano delle proposte capaci di raccontare la contemporaneità con uno stile all’altezza delle migliori serie internazionali" ha continuato "La qualità del prodotto è confermata anche dall’interesse a livello internazionale per questa serie che è già stata venduta in molti paesi europei".