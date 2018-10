"Solo 2", Marco Bocci mette a rischio la vita per liberare Agata

"Solo" torna e ricomincia da dove tutto è finito. Venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva l'attesissimo "Solo – Seconda Stagione", la fiction in quattro puntate con protagonista Marco Bocci. Prodotta da Taodue Film per Mediaset, inizia in continuità con il finale della prima stagione: Marco, dopo aver simulato di giustiziare il collega Emanuele, è in fuga con il vecchio boss nelle montagne dell'Aspromonte.