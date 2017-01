"Sole a catinelle", la commedia di Checco Zalone sbarca su Canale 5

"Sole a catinelle", il terzo successo di Checco Zalone, arriva in prima tv lunedì 14 settembre su Canale 5. Checco è un cameriere d'albergo con la passione per l'alta finanza: è sposato con l'operaia Daniela e ha un figlio di 10 anni, Nicolò. Proprio nel giorno in cui la consorte perde il lavoro, Checco si licenzia e si mette alla ricerca di un'occupazione più redditizia. Finisce così a vendere aspirapolveri porta a porta...