"Sole a catinelle", Checco Zalone inaugura il ciclo di superfilm di Canale 5

E' il 'fenomeno Checco Zalone' ad inaugurare il ciclo di film sbanca-botteghino di Canale 5. Lunedì 18 gennaio appuntamento infatti con "Sole a catinelle", in prima serata e gratuitamente in tv (dopo il passaggio su Premium Cinema). La pellicola detiene il titolo di secondo incasso italiano di tutti i tempi subito dietro al record di "Quo Vado", sempre di Zalone. Non solo commedia: spazio anche all'action, al dramma e all'erotismo...