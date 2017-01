"Snooze! Ogni benedetta mattina", il momento della colazione diventa comico

Debora Villa da un'originale tecnica di ripresa dall'interno del frigorifero cerca di districarsi tra lavoro, marito, figlio e tempo da dedicare a se stessa per mantenersi in forma. E' in onda " Snooze! Ogni benedetta mattina " (appuntamento quotidiano pre-serale alle 18.25 su Italia 1 ), un originale format incentrato sul momento della colazione e realizzato in esclusiva per Activia Danone . Pensato e realizzato dal team di Publitalia Branded Entertainment , Rti e la casa di produzione Bananas .

La Villa è affiancata da un pool di comici del calibro di Enzo Paci, Paolo Casiraghi, Gianmarco Pozzoli, Alessandra Ierse. "Snooze! Ogni benedetta mattina" ha una programmazione di 20 puntate, in onda per 4 settimane con appuntamento quotidiano. Ciascun episodio vede Debora mentre cerca di districarsi tra lavoro, marito, figlio e il tempo da dedicare a se stessa per mantenersi in forma e "Sentirsi bene da dentro".

Lo storytelling del programma è tutto incentrato sul momento della colazione, quando Debora si alza, apre il frigo e inizia a pensare alla giornata che la aspetta immaginandone ogni possibile sviluppo, il tutto assolutamente in chiave ironica e leggera. Ogni puntata è una pillola di veloce e sana comicità dall'epilogo positivo, in cui il prodotto è protagonista diventando occasione per concedersi un momento dedicato al proprio benessere e approcciare correttamente la giornata. "Sono orgoglioso di questo progetto perché svela a pubblico e addetti ai lavori il lato innovativo dell'azienda: il Branded Content rappresenta una grande novità non solo per Danone ma, più in generale, per il mondo della comunicazione di marca" afferma Frederic Sudre, direttore Marketing Danone.