"Shameless", la settima stagione arriva completa su Infinity

In questi nuovi episodi gli esilaranti personaggi sbalordiranno gli spettatori con le loro vicende e intrighi familiari dissacranti, e questa volta anche con l’ira di Frank, protagonista interpretato da William H. Macy - nominato agli Emmy Awards 2014 come Miglior Attore Protagonista in una commedia e vincitore dello Screen Actors Guild Award nel 2015 come Migliore Attore nella categoria commedia -, che risvegliatosi dal coma scopre che i suoi cari lo hanno allontanato.



Basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott, “Shameless 7” ospita in queste nuove storie molte guest star tra cui June Squibb ("A proposito di Schmidt" e "Nebraska"), la pluripremiata Sharon Lawrence, ed ancora Alicia Coppola e Ruby Modine.